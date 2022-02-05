Про це повідомив засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко. Він зазначив, що 4 лютого російські пропагандисти опублікували репортаж з борту судна "Маршал Устинов" про "навчання".
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На офіційній сторінці Ірландського авіаційного корпусу поширили відео без коментарів, на якому тримають у прицілі військовий корабель,
– вказав Роман Бурко.
Варто зауважити, що цим судном виявився той самий російським ракетний крейсер "Маршал Устинов".
Текст публікації Романа Бурка:
Цікаві спостереження від волонтерів InformNapalm.
9 годин тому телеканал МО Росії "Звєзда" поширив сюжет про військові маневри Північного флоту Росії, кореспонденти перебували на борту російського військового ракетного крейсера "Маршал Устинов".
3 години тому на офіційній сторінці Ірландського авіаційного корпусу поширили відео без коментарів, на якому тримають у прицілі військовий корабель.
І це і є той самий крейсер "Маршал Устинов".