Про це повідомив засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко. Він зазначив, що 4 лютого російські пропагандисти опублікували репортаж з борту судна "Маршал Устинов" про "навчання".

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На офіційній сторінці Ірландського авіаційного корпусу поширили відео без коментарів, на якому тримають у прицілі військовий корабель,

– вказав Роман Бурко.

Варто зауважити, що цим судном виявився той самий російським ракетний крейсер "Маршал Устинов".

Зверніть увагу! Росія змінила заплановане місце "навчань" біля берегів Ірландії через тиск рибалок, які не погоджувались з проведенням маневрів у зоні, де вони проводять вилов.

Текст публікації Романа Бурка:

Цікаві спостереження від волонтерів InformNapalm.

9 годин тому телеканал МО Росії "Звєзда" поширив сюжет про військові маневри Північного флоту Росії, кореспонденти перебували на борту російського військового ракетного крейсера "Маршал Устинов".

3 години тому на офіційній сторінці Ірландського авіаційного корпусу поширили відео без коментарів, на якому тримають у прицілі військовий корабель.

І це і є той самий крейсер "Маршал Устинов".