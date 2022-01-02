Серед них є прихильники глави Кремля Володимира Путіна. Прем'єра неприємно вражає позиція депутатів.

Варто прочитати Крим і Донбас стали початком кінця для російських патріотів

Опозиція змовчала щодо агресії Росії

Зокрема він наголосив на виступі членів Sinn Féin перед Європейською радою в парламентів. Тоді, мовляв, опозиція промовчала щодо стягування російської зброї біля кордонів України.

Також він зауважив, що члени партії за останні кілька років ніколи не критикували Росію та Путіна. На його думку, цей факт – дуже незвичний.

Мене вражає, що, виступаючи в парламенті перед Європейською радою, члени Sinn Féin промовчали щодо масштабного нарощування російських збройних сил на кордоні з Україною,

– наголосив Мартін.

Прем'єр переконаний в тому, що у глибині душі члени політичної сили виступають проти Європейського Союзу.

Довідка. Згідно з опитуваннями, Sinn Féin ("Ми самі по собі") – найпопулярніша партія Ірландії. Політичну силу очолює Мері Лу Макдональд.

Мартін: Партія – в руйнівному режимі

Окрім цього, Мартін вважає, що відповідна політсила перейшла в режим деструктивної опозиції.

"Моє уявлення про Sinn Féin наразі таке, що вона перебуває в дуже руйнівному, рішучому опозиційному режимі, майже протистоїть усьому політичному руху", – додав він.

Що відомо про прем'єра Ірландії

Міхал Мартін обіймає відповідну посаду з червня 2020 року.

Він – лідер політичної сили Fianna Fáil ("Солдати долі"). Окрім цього, з 2011 по 2020 роки Мартін був лідером опозиції.

У різні періоди свого життя також обіймав посади мера, міністра освіти та науки, міністра охорони здоров'я та дітей, міністра підприємництва, торгівлі та зайнятості, міністра закордонних справ.

Володимир Огризко прокоментував поведінку Путіна: дивіться відео