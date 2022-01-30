Сама Росія, утім, запевняла, що її військові кораблі жодним чином не загрожують Ірландії. А своє рішення їх прибрати називає "жестом доброї волі".

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Росія переносить військові навчання за межі Ірландії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вирішив перенести навчання військово-морського флоту російського за межі виключної економічної зони (морської території) Ірландії.



Тут мали відбутися навчання військового флоту Росії / Фото The Irish Times

Як мовиться у наказі, опублікованому у твітері посольства Росії в Ірландії, Кремль у такий спосіб відреагував на звернення уряду Ірландії та представників ірландського рибальства (нагадаємо, вони пригрозили зірвати російські навчання, заплановані на 3 – 8 лютого).

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення – як жест доброї волі – перенести навчання ВМФ Росії за межі виключної економічної зони Ірландії,

– заявили у Кремлі.

Але й уточнили, що буцімто аж ніяк ірландцям не загрожували. Ясна річ, Росії у цьому сенсі ніхто не повірив. До слова, де тепер Кремль буде проводити свої лютневі навчання – загадка.



Росія передумала провокувати Ірландію / Скриншот із твітера ірландського посольства Росії

До слова: рибалки Ірландії вимагали не проводити навчання Росії у своїх водах головно через те, що кораблі завдаватимуть шкоди рибі, яка йтиме на нерест, а також китам.

Нагадаємо також, що:

На початку січня прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін розкритикував опозиційну партію Sinn Féin за підтримку Росії.

Річ у тім, що на виступі членів цієї партії перед Єврорадою ані слова не було про російську загрозу для України.

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