Сама Россия, однако, уверяла, что ее военные корабли никоим образом не угрожают Ирландии. А свое решение их убрать называет "жестом доброй воли".
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Россия переносит военные учения за пределы Ирландии
Министр обороны России Сергей Шойгу решил перенести учения военно-морского флота российского за пределы исключительной экономической зоны (морской территории) Ирландии.
Здесь планировались учения военного флота России / Фото The Irish Times
Как говорится в приказе, опубликованном в твиттере посольства России в Ирландии, Кремль отреагировал таким образом на обращение правительства Ирландии и представителей ирландского рыболовства (напомним, они пригрозили сорвать российские учения, запланированные на 3 – 8 февраля).
Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение – как жест доброй воли – перенести учения ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии,
– заявили в Кремле.
Но и уточнили, что будто бы никак ирландцам не угрожали. Понятное дело, России в этом смысле никто не поверил. К слову, где теперь Кремль будет проводить свои февральские учения – загадка.
Россия передумала провоцировать Ирландию / Скриншот из твиттера ирландского посольства России
Напомним также, что:
- В начале января премьер-министр Ирландии Михал Мартин подверг критике оппозиционную партию Sinn Féin за поддержку России.
- Дело в том, что на выступлении членов этой партии перед Евросоветом ни слова не было сказано о российской угрозе Украине.
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