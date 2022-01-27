Частина членів об'єднання рибалок півдня та заходу Ірландії планує мирним шляхом зірвати наміри щодо проведення військових навчань Росії. Головний виконавчий директор об'єднання Патрік Мерфі заявив, що зона дуже важлива для рибалок.

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В організації зазначили, що на відповідній території необхідно зберегти біорізноманіття. Проте у російської сторони "своя" думка щодо цього – на пресконференції в Дубліні посол Росії Юрій Філатов заявив, мовляв, навчання "не є загрозою для Ірландії чи інших".

Рибалки не відкинули мирний протест

В асоціації рибалок вже двічі обговорювали відповідну ситуацію з посольством Росії. Там їх хотіли переконати у тому, що відправляти судна в зону військових навчань та перешкоджати – "нерозсудливо".

Рибалки не посилатимуть свої судна "для взаємодії з російським флотом", проте погоджуватися на умови Росії вони не збираються.

Ми дали їм зрозуміти, що продовжимо вилов риби у тих місцях, де й завжди, а якщо це якось вплине на їхні навчання – ми вважатимемо це мирним протестом,

– сказав Патрік Мерфі.

Також об'єднання рибалок півдня та заходу Ірландії обурила заява посольства Росії про те, мовляв, їхній уряд "зобов'язаний подбати, щоб ірландські риболовецькі судна вийшли з відповідної зони". В асоціації заявили, що води їхні, тому мають повне право рибалити там.

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Навчання Росії біля берегів Ірландії: коротко

За інформацією Irish Times, Росія проведе військові навчання у лютому приблизно за 200 кілометрів від узбережжя міста Корк, що в Ірландії.

Крім цього, маневри очікують в акваторіях Середземного, Північного й Охотського морів та у Тихому океані. Зокрема, до них залучать понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення.

В уряді Ірландії вже закликали Росію відмовитись від військово-морських навчань біля узбережжя країни і зазначили, що час та місце навчань мають вигляд демонстрації сили Великій Британії та Франції.

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