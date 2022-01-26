Про військові навчання держави-агресорки видання повідомляє з посиланням на інформацію Чорноморського флоту Росії. На навчання вийшли "понад 20 кораблів".
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Росія проводить у Чорному морі навчання
Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів залучили
- фрегати,
- сторожові кораблі,
- малі ракетні кораблі,
- ракетні катери,
- десантні кораблі,
- малі протичовнові кораблі,
- тральщики.
Штаб флоту інформує, що на маневри, які проводитимуть в акваторії Чорного моря, вийшли "кораблі, бойові катери та судна забезпечення ЧФ у складі корабельних угруповань".
Попередня інформація про військові тренування Росії
- Раніше у Москві повідомляли, що у січні – лютому 2022 року у всіх зонах відповідальності флотів проведуть серію військово-морських навчань.
- Зокрема, в міноборони держави-агресорки заявляли, що військові тренуватимуться "протидіяти загрозам Росії з морських і океанських напрямків".
- Російські військові навчання відбудуться в Середземному, Північному та Охотському морях, а також в північно-східній частині Атлантичного океану і в Тихому океані.
- Загалом до участі у заходах планували залучити понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1 000 одиниць військової техніки, приблизно 10 тисяч військовослужбовців.
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