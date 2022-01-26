Про військові навчання держави-агресорки видання повідомляє з посиланням на інформацію Чорноморського флоту Росії. На навчання вийшли "понад 20 кораблів".

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Росія проводить у Чорному морі навчання

Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів залучили

фрегати,

сторожові кораблі,

малі ракетні кораблі,

ракетні катери,

десантні кораблі,

малі протичовнові кораблі,

тральщики.

Штаб флоту інформує, що на маневри, які проводитимуть в акваторії Чорного моря, вийшли "кораблі, бойові катери та судна забезпечення ЧФ у складі корабельних угруповань".

Попередня інформація про військові тренування Росії

Раніше у Москві повідомляли, що у січні – лютому 2022 року у всіх зонах відповідальності флотів проведуть серію військово-морських навчань.

Зокрема, в міноборони держави-агресорки заявляли, що військові тренуватимуться "протидіяти загрозам Росії з морських і океанських напрямків".

Російські військові навчання відбудуться в Середземному, Північному та Охотському морях, а також в північно-східній частині Атлантичного океану і в Тихому океані.

Загалом до участі у заходах планували залучити понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1 000 одиниць військової техніки, приблизно 10 тисяч військовослужбовців.

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