Какими еще оружейным новостями запомнилась уходящая неделя – узнавайте в программе.

К теме Украинцы разработают самолет дальнего радиолокационного действия на базе Ан-178

Помощь США и исследования Луны от компании украинца

​• В Украину из США прибыло высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. Должна еще поступить 3 партия летального оружия от правительства Штатов. Начиная с 2014 года Украина получила материально-техническую поддержку от США на сумму свыше 2 миллиардов долларов.

​• В Украину прибыл очередной груз летального оружия в пределах материально-технической помощи от США. Также при поддержке западных партнеров украинский флот усиливается. Речь идет об оснащении базы Военно-морских сил в Очакове и Николаеве. США и Великобритания планируют полностью восстановить украинские ВМС.

​• Самолет Ан-124-100 "Руслан" доставит на остров Гуам вертолет Sea Links ВМС Германии. Вертолет должен быть доставлен на немецкий фрегат FGS Bayern. Корабль укомплектован бортовым вертолетом, сможет выполнить первый за последние 20 лет поход в Тихоокеанский регион.

​• Госконцерн "Укроборнопром" подтвердил информацию о передаче США 1 танка БМ "Оплот". Он был изготовлен на "Заводе имени Малышева" в Харькове. БМ "Оплот" – основной боевой танк Украины, который заказал Пентагон в 2018 году. Всего в Украине изготовлено 49 подобных танков.

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​• В Вооруженные Силы Украины поступила очередная партия малогабаритных тактических пеленгационных комплексов PLASTUN-RP3000. Оборудование определяет местоположение и отображает координаты в режиме реального времени. Комплекс обеспечивает обмен данными по защищенному каналу связи.

​• Компания Spacebit расширяет горизонты и будет работать не только для военных. Британская фирма, которую основал украинец Павел Танасюк, будет исследовать Луну. Они присоединились к созданию робота-лунохода. На него устанавливают сенсор ECOTEST для измерения уровня радиации на поверхности Луны.

​• В группировке войск "Юг" провели тренировку артиллерийских противотанковых резервов. Во время учений военные применили 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12. Воины-противотанкисты демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стреляли по целям.

​​• На госиспытательном полигоне "Алибей" в Одесской области осуществили 3 этап опытных стрельб 155-миллиметровой самоходной артустановкой "Богдана". Она оснащена автоматической подачей боеприпасов на 6 снарядов.

​• При строительстве самолетов Ан-178 не будут использовать российские компоненты. Импортозамещению подлежат 54% всех компонентов, которые используются в судне. До войны Минобороны России проявляло интерес к Ан-178, имея собственный подобный проект самолета Ил-214.

Признание российских оккупантов и самолеты-шпионы США

​• В России официально признали участие россиян в войне на Донбассе. Причиной такого признания стало задержание российского военного Андрея Косяка на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

​• НАТО расширило боевую группу передового присутствия Литва iFP танками CI-BI-90 и Leopard 2. Для безопасного и эффективного передвижения войска, боевые роты интенсивно учились совершенствовать умение управления.

​• Во время визита министра обороны США в Украину в небе над Черным морем вблизи границ России пролетели бомбардировщики B-1 Lancer. Российские истребители Су-30 сопровождали самолет США.

​• Армия Франции начинает переход на новую снайперскую винтовку FN SCAR от бельгийской компании FN Herstal. Прицельная дальность оружия составляет 800 метров. В соответствии с условиями контракта она комплектуется оптикой Schmidt & Bender, глушителем, сошками и другими аксессуарами.

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​• Северная Корея испытала последнюю разработку баллистической ракеты "нового типа". Она предназначена для запуска с подводной лодки. Такие испытания проводятся впервые за последние 2 года.

​• Недавно опубликованное видео с U-2, А-12, F-117, YF-118G – самолетами-шпионами США – шокировали Китай и Россию. Большинство современных самолетов, предназначенных для разведки, оснащены стелс-технологиями и высоким уровнем сбора информации.

• Польская компания Huta Stalowa Wola продолжает развитие самоходного миномета M120 Rak. Основным оружием M120 Rak остается 120-мм гладкоствольный миномет. Автоматическая система заряжания позволяет осуществлять до 8 пусков в минуту.