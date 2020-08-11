Отдохнуть в Украине за смешные деньги и с неповторимыми впечатлениями все еще возможно. Уникальная местность манит туристов на Херсонщине. Недалеко от городка Голая Пристань раскинулся живописный остров Белогрудов.

Попасть на остров Белогрудов элементарно – стоит только произнести его название на набережной Голой Пристани и вас туда отвезут, за вполне символическую плату. Корреспонденты 24 канала рассказали, что местные гордятся своим островом.

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Белогрудов от города за полкилометра. Однако, чтобы почувствовать красоты плавней, нужно курсировать в объезд. Люди в этой удивительной местности живут уже лет с 200. Кроме этого имеют собственные прозвища, которые передаются по роду.

Мой дед был Карпо. У него было 3 сына и дочь – они все были Карпо. Все, кто пошли, от 3 сыновей и дочери, у кого дети есть – Карпо,

– рассказала местная жительница Валентина Наконечная.

Живут в Белогрудове без магазинов и рынка. Магазин не работает уже около 20 лет. Однако проблем с провизией островитяне не чувствуют, ведь все необходимое привозят с материка. Однако есть библиотека, и дом культуры, и, по возможности, избирательный участок.

Живут в селе не более 130 человек. "А есть такие, которые уже поженились, поехали жить в город. Пожили в городе, уже у них свои дети, внук. Но они возвращаются в родительские дома или покупают себе дома", – вспомнила библиотекарша Валентина Саленко.

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В советское время у власти на Белогрудов были наполеоновские планы. Здесь действовал огромный рыбколхоз, поэтому собирались проложить мост и построить школу. Впрочем, не случилось. Несмотря на это село живет, потому что люди трудолюбивые.