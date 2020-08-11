Відпочити в Україні за смішні гроші і з неповторними враженнями все ще можливо. Унікальна місцина вабить туристів на Херсонщині. Неподалік містечка Гола Пристань розкинувся мальовничий острів Білогрудів.

Потрапити на острів Білогрудів елементарно – варто тільки промовити його назву на набережній Голої пристані і вас туди відвезуть, за цілком символічну плату. Кореспонденти 24 каналу розповіли, що місцеві пишаються своїм островом.

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Білогрудів від міста за півкілометри. Проте, щоб відчути красоти плавнів, потрібно курсувати в об’їзд. Люди у цій дивовижній місцині живуть вже років з 200. Окрім цього мають власні прізвиська, які передаються по роду.

Мій дід був Карпо. У нього було 3 сина й дочка – вони всі були Карпи. Усі, хто пішли, від 3 синів та дочки, в кого діти є – Карпи,

– розповіла місцева жителька Валентина Наконечна.

Живуть у Білогрудовому без крамниць і ринку. Крамниця не працює вже з 20 років. Проте проблем із провізією острівчани не відчувають, адже все необхідне привозять з материка. Проте є бібліотека, яка і будинок культури, і, за нагодою, виборча дільниця.

Мешкають у селі не більше 130 людей. "А є такі, які вже одружилися, поїхали жить в місто. Пожили в місті, вже у них свої дітки, онук. Але вони вертаються в батьківські хати або купляють собі хати", – пригадала бібліотекарка Валентина Саленко.

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За радянських часів у влади на Білогрудів були наполеонівські плани. Тут діяв величезний рибколгосп, тому збиралися прокласти міст і збудувати школу. Втім, не сталось. Попри це село живе, бо працьовиті люди.