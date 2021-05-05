Если олигархи перестанут финансировать политиков, то, вероятно, они сэкономят свои деньги. В то же время возникает вопрос, что будет с самими политиками и где они будут брать миллионы.

Во время избирательных кампаний должны быть для всех равные условия. Такое мнение в программе "Что это было?" высказал политический консультант Сергей Гайдай.

Читайте также Олигархи – самая большая опасность для общества: данные опроса

"Если убрать безумное миллионное финансирование этой деятельности, там начнется настоящая конкуренция. Потому что тогда в политику, в избирательный процесс могут приходить и на равных соревноваться люди с не таким большим финансированием", – отметил Гайдай.

По его словам, кроме олигархов, есть и другие формы финансирования: например, небольшие спонсоры или краудфандинг.

Справка. Краудфандинг – это сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. В основном это делают через интернет.

В политике – как в спорте

Гайдай подчеркнул, что хотел бы, чтобы правила игры в политике были как в спорте: "Во время игры – правила равные, их судят по-равному. Если талантливые игроки – их никто не осуждает, они могут побеждать на поле".

Возможно, как сказал политтехнолог, для того, чтобы создать партию – нужны деньги, но для избирательного процесса равные условия.