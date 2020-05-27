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Без пересмотра экономической политики, экологическая катастрофа неизбежна, – Ермолаев

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Леса
Леса

Пока что все шаги, сделанные в экологическом направлении в Украине, остаются недейственными, отмечают эксперты.

Экологи предупреждают о неизбежности экологической катастрофы, сообщает "5 канал". По их данным, главные природные достояния нации – стали предметом обогащения для нечистых на руку дельцов. В стране и в дальнейшем покрывается незаконная вырубка лесов, разбазариваются водные ресурсы, а редкие животные свободно продаются через Интернет. Масштабы этих явлений растут. Государственной программы или контроля за этими ресурсами – до сих пор нет.

По словам руководителя стратегической группы "София" Андрея Ермолаева, Украине нужна национальная стратегия общего украинского экологического баланса.

"Мы способны формировать национальную стратегию общего украинского экологического баланса", – заявил Ермолаев.

Пока же все шаги сделаны в экологическом направлении в Украину, остаются недейственными. К примеру, не нашла реализации инициатива внедрения жестких финансовых наказаний, как одного из возможных инструментов воздействия на нарушителей, отмечают экологи. Выборочная попытка адаптации законодательства к европейскому, и введение, к примеру, экоинспекций, тоже не сработала, добавляют они. Неэффективность отдельно взятых механизмов, говорят эксперты, доказывает, что стране нужна комплексная государственная политика.

В Украине законодательство было аппроксимировано к европейскому, но к сожалению оно просто не выполняется. Экоинспекция – тот инструмент, который должен обеспечить выполнение этого законодательства. Поэтому все, что происходит, является последствиями этой причины,
– заявила руководитель практики "ВОДА" WWF Украины Ольга Денищик.

По словам экологов, последствия безответственной политики в отношении лесов и водоемов, украинцы почувствуют достаточно быстро на себе. Так, из-за критической ситуации с запасами питьевой воды, ее использование может быть лимитировано для украинцев.

Автор: Даша Птаховська
Теги: Экология Новости Украины
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