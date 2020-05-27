Без перегляду економічної політики, екологічна катастрофа неминуча, – Єрмолаєв

Поки усі кроки, зроблені у екологічному напрямі в Україні, залишаються недієвими, наголошують експерти.

Екологи попереджають про неминучість екологічної катастрофи, повідомляє "5 канал". За їхніми даними, головні природні надбання нації – стали предметом збагачення для нечистих на руку ділків. У країні і надалі покривається незаконна вирубка лісів, розбазарюються водні ресурси, а рідкісні тварини вільно продаються через Інтернет. Масштаби цих явищ зростають. Державної програми чи контролю за цими ресурсами – досі немає.

За словами керівника стратегічної групи "СОФІЯ" Андрія Єрмолаєва, Україні потрібна національна стратегія загального українського екологічного балансу.

"Ми здатні формувати національну стратегію загального українського екологічного балансу", – заявив Єрмолаєв.

Поки ж усі кроки зроблені у екологічному напрямі в Україні, залишаються недієвими. Приміром, не знайшла реалізації ініціатива впровадження жорстких фінансових покарань, як одного із можливих інструментів впливу на порушників, зазначають екологи. Вибіркова спроба адаптації законодавства до європейського, і запровадження, приміром, Екоінспекцій, теж не спрацювала, додають вони. Недієвість окремо взятих механізмів, кажуть експерти, доводить, що країні потрібна комплексна державна політика.

В Україні законодавство було апроксимоване до європейського, але на жаль воно просто не виконується. Екоінспекція – той інструмент, який повинен забезпечити виконання цього законодавства. Тому все, що відбувається, є наслідками цієї причини,

– заявила керівник практики "ВОДА" WWF Україна Ольга Денищик.

За словами екологів, наслідки безвідповідальної політики щодо лісів та водойм, українці відчують досить швидко на собі. Так, через критичну ситуацію з запасами питної води, її використання може бути лімітоване для українців.