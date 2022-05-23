Сперту этот день отмечали 16 ноября, но с 2018 постановили, что будут праздновать 23 мая. 24 канал собрал приветствие для морских пехотинцев от собратьев и военного руководства.

Морские пехотинцы готовятся к новым боям: мощные фото

Приветствие для морских пехотинцев

Отметил наших мужественных защитников министр обороны Алексей Резников. По его словам, морские пехотинцы встретили полномасштабное нападение России в условиях, к которым им не привыкать, то есть сверхсложным. Они защищали и защищают наши города и селения.

Морпехи без раздумья бросились в самый водоворот кровавых боев против кремлевской орды и те из врагов, выживших в боях с нашими морскими котиками, на всю свою короткую жизнь запомнят ярость Штормовых Беретов,

– уверен министр.

Не мог пропустить такой праздник без отличия и Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Он опубликовал мощное видео о наших морских котиках, назвав их гордостью Украины.

Приветствие Залужного: смотрите видео

Свое уважение и приветствие морской пехоте выразила и Служба безопасности Украины. Там заметили, что уничтожают врага бок о бок.

После сверхсложных испытаний этой войны и ада "Азовстали" ваш лозунг "Верные всегда" стал символом мужества и стойкости для всего мира,

– подчеркивает СБУ.

Морские пехотинцы получили поздравления от коллег из Сухопутных войск Украины.

Отметил свое увлечение морской пехотой и командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук. Он отметил символизм и обратил внимание, что сегодня в Украине еще и празднуют День Героев. Мужеством, победой и героизмом морской пехоты гордится вся Украина.

Вы крепче стали, вы – крепкие, как "Азовсталь"! Боевым мастерством и несгибаемостью вы еще раз доказываете, что морская пехота – это гордость украинского войска – символ устойчивости, отваги и непокорности. Искренне желаю вам успехов и побед при выполнении боевых задач ради светлого будущего Украины,

– сказал Олещук.

Обратите внимание! Среди защитников Мариуполя была и 36 бригада морской пехоты Украины. Защитники мужественно сражались и выполняли приказы командования до последнего и уничтожали врага.

Получила приветствие морская пехота от Государственной пограничной службы.

Они заставляют волноваться не только Черное море, но и каждого ступающего на Украинскую землю захватчика. "Верные всегда" – доказывают делами, а не только словами,

– говорят пограничники.

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев назвал морских пехотинцев образцами универсальных воинов. Именно они готовы защищать свою землю на воде, на земле и в воздухе.

С началом полномасштабного вторжения морские пехотинцы одними из первых встречали вражеские колонны и ценой собственных жизней останавливали их продвижение в глубь страны. Честь и слава им за это низкий поклон от всего украинского народа. Сегодня морские пехотинцы с мужеством настоящих рыцарей защищают не только нашу страну, но и весь мир от произвола международного терроризма.

– сказал Наев.

Украинские морпехи на войне с Россией

С момента широкого нападения России все роды войск стали в оборону и защиту родной земли. Свою смелость и силу показали и морские пехотинцы. В Николаевском направлении расчеты противотанковых подразделений морской пехоты находятся в постоянном ожидании шанса уничтожать врага. Они демонстрировали, как делают это из знаменитого Javelin. Морпехи уверяли, что русские кафиры горят и пылают на нашей земле.

Нанеся врагу сокрушительные потери, морпехи показывали , как осваивают его трофейную технику. Речь идет о БМП-3 и БТР-82А. Его называют свежим, ведь взяли на вооружение армии России в 2013 году. И именно эти машины будут уничтожать их же бывших владельцев.

Кроме того, морские пехотинцы берут россиян в плен . При этом был случай, когда бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты, которых еще называют "барсуки", захватили целыми и немного поврежденными 16 БПМ и 5 БТР-82А и начали их использовать.

Как ВСУ уничтожают россиян по наводкам их пропагандистов: смотрите видео