Сперту цей день відзначали 16 листопада, але з 2018 року постановили, що святкуватимуть 23 травня. 24 канал зібрав привітання для морських піхотинців від побратимів та військового керівництва.

До теми Морські піхотинці готуються до нових боїв: потужні фото

Привітання для морських піхотинців

Відзначив наших мужніх захисників міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, морські піхотинці зустріли повномасштабний напад Росії в умовах, до яких їм не звикати, тобто надскладних. Вони боронили і боронять наші міста та селища.

Морпіхи без роздуму кинулись у самий вир кривавих боїв проти кремлівської орди і ті з ворогів, що вижили у боях із нашими морськими котиками, на все своє коротке життя запам'ятають лють Штормових Беретів,

– впевнений міністр.

Не міг пропустити таке свято без відзнаки й Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. Він опублікував потужне відео про наших морських котиків, назвавши їх гордістю України.

Привітання Залужного: дивіться відео

Своє шанування та привітання морській піхоті висловила й Служба Безпеки України. Там зауважили, що нищать ворога пліч-о-пліч.

Після надскладних випробувань цієї війни та пекла "Азовсталі" ваше гасло "Вірні завжди" стало символом мужності та стійкості для всього світу,

– підкреслює СБУ.

Морські піхотинці отримали привітання й від колег із Сухопутних військ України.

Відзначив своє захоплення морською піхотою й командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук. Він зауважив символізм та звернув увагу на те, що сьогодні в Україні ще й святкують День Героїв. Мужністю, звитягою та героїзмом морської піхоти пишається вся Україна.

Ви міцніші за сталь, ви – міцні, як "Азовсталь"! Бойовою майстерністю та незламністю ви вкотре доводите, що морська піхота – це гордість українського війська – символ стійкості, відваги та нескореності. Щиро бажаю вам успіхів та перемог при виконанні бойових завдань заради світлого майбутнього України,

– сказав Олещук.

Зверніть увагу! Серез оборонців Маріуполя була й 36 бригада морської піхоти України. Захисники мужньо воювали й виконували накази командування до останнього й нищили ворога.

Отримала вітання морська піхота й від Державної прикордонної служби.

Вони змушують хвилюватися не тільки Чорне море, а й кожного загарбника, що ступає на Українську землю. "Вірні завжди" – доводять справами, а не лише словами,

– кажуть прикордонники.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв назвав морських піхотинців взірцями універсальних воїнів. Саме вони готові захищати свою землю на воді, землі та у повітрі.

З початком повномасштабного вторгнення морські піхотинці одними з перших зустрічали ворожі колони та ціною власних життів зупиняли їх просування в глиб країни. Честь і слава їм за це та низький уклін від усього українського народу. Сьогодні морські піхотинці з мужністю справжніх лицарів захищають не тільки нашу країну, а й весь світ від свавілля міжнародного тероризму,

– сказав Наєв.

Українські морпіхи на війні з Росією

З моменту широкого нападу Росії всі роди військ стали в оборону та на захист рідної землі. Свою сміливість та силу показали й морські піхотинці. На Миколаївському напрямку протитанкові підрозділи морської піхоти перебувають у постійному очікуванні шансу нищити ворога. Вони демонстрували, як роблять це із славнозвісного Javelin. Морпіхи запевняли, що російські окупанти горять і палають на нашій землі.

Завдавши ворогу нищівних втрат, морпіхи показували, як освоюють його трофейну техніку. Мовиться про БМП-3 і БТР-82А. Його називають свіженьким, адже взяли на озброєння армії Росії у 2013 році. І саме з ці машини нищитимуть їхніх же колишніх власників.

Крім того, морські піхотинці беруть росіян у полон. При цьому був випадок, коли бійці 503 окремого батальйону морської піхоти, яких ще називають "борсуки" захопили цілими та трохи пошкодженими 16 БПМ і 5 БТР-82А й почали їх використовувати.

Як ЗСУ нищать росіян за наводками їх пропагандистів: дивіться відео