Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на Півдні триває інтенсивна підготовка морських піхотинців. Наші герої відпрацьовують злагодження виконання завдань у майбутніх боях з окупантами.

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Підготовка піхотинців

Піхотинці показали, як готуються проводити рейдові та антидиверсійні дії. Особовий склад, який вже має бойовий досвід, активно передає набуті знання та ділиться спостереженнями.

Також у Генштабі подякували нашим партнерам, завдяки яким в арсеналі морпіхів є кулемети MG-3, Browning M2 та протитанкові гранатомети.

Фото підготовки піхотинців до боїв

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