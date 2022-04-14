У фейсбуці вони показали здобутки 503-о Окремого батальйону морської піхоти. Причому ці машини вже готові знищувати російських загарбників.

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На господарстві не пропаде

Морські піхотинці не тільки гарні воїни, а ще й хазяйнуваті хлопці. Ще на початку квітня вони добряче наваляли російським фашистам і захопили чималу кількість трофейної техніки,

– йдеться у дописі.

На відео можна побачити дві російські машини. Мовиться про БМП-3 і БТР-82А. Останній, до слова, свіженький, адже його взяли на озброєння армії Росії у 2013 році. І саме з ці машини нищитимуть їхніх же колишніх власників.

Дивіться, як морські піхотинці освоїли ворожу техніку:

Ми ж нагадаємо, що цього "добра" у Росії ще досить багато. Тож ми дуже тішимося кожного разу, коли вдається або знищити або відібрати ворожу машину. Адже кожна з них сіяла смерть в нашій країні.

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