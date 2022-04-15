Наші захисники підготували окупантам "гостинну" зустріч. До наступу загарбників морпіхи були готові.

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Окупанти втрачали техніку ще від початку наступу

Російські загарбники почали втрачати техніку ще на річці, яку вирішили перейти, адже морпіхи заздалегідь підготувалися. Потім окупанти рухалися до населеного пункту, але наші бійці "підсмажили" їх і вони втратили 2 бойові машини піхоти та 1 бронетранспортер.



"Підсмалена" техніка окупантів / Фото Командування морської піхоти

І тільки окупанти зайшли в селище – за ними прийшла десантно-штурмова бригада і провела зачистку. Під час неї ще "підсмажили" кілька одиниць техніки і взяли в полон 6 окупантів. Крім того, ще кілька одиниць техніки тепер служать нашим захисникам і знищують загарбників.

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