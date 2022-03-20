Так, по данным горсовета Мариуполя, за последнюю неделю эвакуироваться собственным транспортом смогли 39 426 человек.

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За последнюю неделю, несмотря на то, что фактически режима тишины не было, открытым коридором "Мариуполь – Бердянск – Запорожье" выехало более 39 тысяч мариупольцев. Люди вырывались из блокадного Мариуполя на собственном транспорте,

– сообщили в горсовете.

Детали эвакуации

Всего более 8 тысяч легковых машин под непрерывным обстрелом выехали из города в сторону Бердянска, откуда потом поехали в Запорожье.

Для тех, кто по разным причинам не мог самостоятельно продолжить движение, организовали эвакуацию автобусами из Бердянска в Запорожье.

В горсовете поблагодарили тех, кто помог организовать работу коридора, которым смогли спастись десятки тысяч мариупольцев.

Заметим, что ситуация в Мариуполе критическая. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что еды в городе осталось на неделю. Российские орки держат Мариуполь в окружении. Оккупанты не пропускают туда гуманитарную помощь.