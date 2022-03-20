Так, за даними міськради Маріуполя, за останній тиждень евакуюватись власним транспортом змогли 39 426 людей.

Увага "Азовці" показали свій рейд по окупантах під Маріуполем

За останній тиждень попри те, що фактично режиму тиші не було, відкритим коридором "Маріуполь – Бердянськ – Запоріжжя" виїхало понад 39 тисяч маріупольців. Люди виривалися із блокадного Маріуполя на власному транспорті,

– повідомили у міськраді.

Деталі евакуації

Всього понад 8 тисяч легкових машин під безперервним обстрілом виїхали з міста у бік Бердянська від куди потім поїхали на Запоріжжя.

Для тих, хто з різних причин не міг самостійно продовжити рух, організували евакуацію автобусами з Бердянська до Запоріжжя.

У міськраді подякували тим, хто допоміг організувати роботу коридору, яким змогли врятуватися десятки тисяч маріупольців.

Зауважимо, що ситуація у Маріуполі критична. Член української делегації у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що їжі у місті лишилося на тиждень. Російські орки тримають Маріуполь в оточенні. Окупанти не пропускають туди гуманітарну допомогу.

Евакуація з Маріуполя на фоні зруйнованого міста та під обстрілами – дивитись відео 24 каналу