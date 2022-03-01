Усилия врага сосредотачиваются и на Донбассе. Однако у них нет никакого успеха.
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Генштаб: Оккупанты не достигли цели
Мариуполь остается подконтрольным Украине. Хотя захватчики изо всех сил пытаются захватить украинский город.
В частности, враги снова используют 1 и 2 армейских корпуса. Также есть подразделения при поддержке артиллерии России.
Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли,
– констатировали в Генштабе.
Отметим, пока захватчикам не удается оккупировать Мариуполь, в городе продолжают работать диверсанты. Они распространяют информацию о якобы "коридорах для эвакуации" жителей.
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