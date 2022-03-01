Зусилля ворога зосереджуються і на Донбасі. Проте у них немає жодного успіху.

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Генштаб: Окупанти не досягнули мету

Маріуполь залишається підконтрольний Україні. Хоч загарбники й щосили намагаються захопити українське місто.

Зокрема, вороги знову використовують 1 та 2 армійські корпуси. Також наявні підрозділи за підтримки артилерії Росії.

Мету виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули,

– констатували у Генштабі.

Зазначимо, що поки загарбникам не вдається окупувати Маріуполь, у місті продовжують працювати диверсанти. Вони поширюють інформацію про нібито "коридори для евакуації" мешканців.