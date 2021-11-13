Соответствующее решение поддержал парламент страны большинством голосов (62 из 100) 12 ноября. Что интересно, депутаты лишатся права участвовать даже в онлайн-обсуждениях.

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Строгие ограничения для невакцинированных депутатов приняли в Латвии

Местный парламент 12 ноября 62 голосами из 100 решил, что невакцинированные депутаты в Латвии:

Не будут получать зарплаты и компенсации.

Утратят право голосовать.

И не смогут участвовать в обсуждениях, причем даже онлайн.

Решение вступит в силу с 15 числа.

Все ограничения немедленно будут убирать , когда депутат покажет сертификат о вакцинации против коронавирусной болезни (или справку о перенесенном заболевании / отрицательном результате теста ПЦР).

Важно. Власти Латвии убеждены: единственная причина, которая оправдывает отсутствие у депутата Сейма прививки — вывод врачей о том, что ее следует отложить.

К слову, невакцинированных в Сейме – всего 9 из 100 (в Украине ситуация в Верховной Раде гораздо хуже). Есть, конечно, и такие, которые считают подобные ограничения нарушением конституции, и сетуют, что нигде в Евросоюзе подобных ограничений нет.

Обратите внимание и на следующее: