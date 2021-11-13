Відповідне рішення підтримав парламент країни більшістю голосів (62 зі 100) 12 листопада. Що цікаво, депутати втратять право брати участь навіть в онлайн-обговореннях.

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Суворі обмеження для невакцинованих депутатів прийняли у Латвії

Місцевий парламент 12 листопада 62 голосами зі 100 ухвалив, що невакциновані депутати у Латвії:

Не отримуватимуть зарплати та компенсації.

Не матимуть права голосувати.

І не зможуть брати участь в обговореннях, причому навіть онлайн.

Рішення набуде чинності з 15 числа.

Усі обмеження негайно прибиратимуть, коли депутат покаже сертифікат про вакцинацію проти коронавірусної хвороби (або довідку про перенесене захворювання / негативний результат тесту ПЛР).

Важливо. Влада Латвії переконана: єдина причина, яка виправдовує відсутність у депутата Сейму щеплення — висновок лікарів про те, що його слід відкласти.

До слова, невакцинованих у Сеймі – всього 9 зі 100 (в Україні ситуація у Верховній Раді значно гірша). Є й такі, які вважають подібні обмеження порушенням конституції, і нарікають, що ніде у Євросоюзі подібних обмежень немає.

Зверніть увагу й на таке: