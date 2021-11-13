Відповідне рішення підтримав парламент країни більшістю голосів (62 зі 100) 12 листопада. Що цікаво, депутати втратять право брати участь навіть в онлайн-обговореннях.
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Суворі обмеження для невакцинованих депутатів прийняли у Латвії
Місцевий парламент 12 листопада 62 голосами зі 100 ухвалив, що невакциновані депутати у Латвії:
- Не отримуватимуть зарплати та компенсації.
- Не матимуть права голосувати.
- І не зможуть брати участь в обговореннях, причому навіть онлайн.
Рішення набуде чинності з 15 числа.
Усі обмеження негайно прибиратимуть, коли депутат покаже сертифікат про вакцинацію проти коронавірусної хвороби (або довідку про перенесене захворювання / негативний результат тесту ПЛР).
До слова, невакцинованих у Сеймі – всього 9 зі 100 (в Україні ситуація у Верховній Раді значно гірша). Є й такі, які вважають подібні обмеження порушенням конституції, і нарікають, що ніде у Євросоюзі подібних обмежень немає.
Зверніть увагу й на таке:
- Також у Латвії з 15 листопада почне діяти обов'язкова вакцинація проти COVID-19 для вчителів, медиків та працівників соціальної сфери. Щось схоже зробили й в Україні – з 8 листопада, але у нас це стосується наразі вчителів та державних службовців.
- А от у Сингапурі у жорсткості рішень пішли навіть далі – вже з грудня влада країни припинить оплачувати лікування коронавірусу тим людям, які не вакцинувалися проти хвороби.