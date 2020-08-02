Крымчане могут остаться без жилья и воды. Все из-за незаконных действий оккупанта, которые привели к тому, что часть жителей полуострова остались без гектаров и недвижимости, а на всей территории аннексированного Крыма проблемы с пресной водой.

Смогут ли крымчане вернуть утраченное и наполнятся ли почти высохшие водохранилища – читайте в материале 24 канала.

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Россия отбирает у крымчан имущество

Почти у 4 тысяч жителей полуострова самопровозглашенная власть отобрала жилье и землю. Не менее 250 семей оказались под открытым небом, потому что их дома снесли. У остальных отобрали участки, в общем – как минимум 355 гектаров.

"Оккупационные органы власти взяли на себя функцию проверки законности предоставления этих участков в собственность гражданам Украины в период 2008 – 2010 года", – пояснил адвокат, эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

Начатые оккупантами проверки якобы обнаружили, что крымчане владеют землей и недвижимостью незаконно. Судьи начали выносить решения об отмене прав собственности. Столь однотипные, что активисты забили тревогу.

Есть только 2 судьи одного суда, которые вынесли более тысячи решений, что заставляет думать о соблюдении права и справедливого рассмотрения этих дел,

– отметил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Виталий Секретарь.

В июле украинская прокуратура Автономной Республики сообщила о массовом нарушении прав собственности на полуострове. И это уже не первый раз. С 2017 года подобных сообщений туда было отправлено 8. И касаются они не только нарушения прав собственности.

► Какие сообщения еще были

Секретарь группы Офиса по взаимодействию с МКС Валерия Мельник рассказала, что также были сообщения относительного:

массового незаконного выдворения гражданского населения за пределы оккупированной территории;

депортации заключенных;

незаконного призыва в армию РФ;

незаконного использования гражданского населения, как живого щита.

Проблема с водой

Заложниками последствий российской агрессии стали тысячи людей и из-за проблем с водой. В условиях аномальной засухи ситуация только ухудшилась. Запасы воды в Крыму стремительно уменьшаются. За 6 лет ее уровень упал настолько, что началось засоление почв.

Местная власть прибегла к добыче артезианской воды, что было всегда под запретом, потому что убивало гидрологический режим полуострова.

"Граждане жалуются, пишут и нам о том, что есть большие проблемы, на этой земле ничего выращивать невозможно. Это ответственность РФ и это единственная проблема, которую Россия самостоятельно преодолеть не сможет", – пояснила заместитель Постоянного Представителя Президента в Крыму Тамила Ташева.

► Что говорят в России

Россия проблему официально отрицает. В крымских пропагандистских СМИ заявили, что канал для воды проложат через море. А вот местные активисты уверены, что за 5 лет из-за беспорядков и коррупции крымская власть смогла потратить на то, чтобы решить проблему, лишь треть даже тех средств, которые были выделены.