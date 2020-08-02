Кримчани можуть залишитися без житла та води. Усе через незаконні дії окупанта, які призвели до того, що частина мешканців півострова залишилися без гектарів та нерухомості, а на всій території анексованого Криму проблеми з прісною водою.

Чи зможуть кримчани повернути втрачене та чи наповняться майже висохлі водосховища – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Росія відбирає у кримчан майно

Майже у 4 тисяч мешканців півострова самопроголошена влада відібрала житло і землю. Щонайменше 250 родин опинились просто неба, бо їхні будинки знесли. У решти відібрали ділянки, загалом – як мінімум 355 гектарів.

"Окупаційні органи влади взяли на себе функцію перевірки законності надання цих ділянок у власність громадянам України в період 2008 – 2010 року", – пояснив адвокат, експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський.

Розпочаті окупантами перевірки начебто виявили, що кримчани володіють землею та нерухомістю незаконно. Судді почали виносити рішення про скасування прав власності. Настільки однотипні, що активісти забили на сполох.

Є тільки 2 судді одного суду, які винесли понад тисячу рішень, що заставляє думати про дотримання права і справедливого розгляду цих справ,

– зазначив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Віталій Секретар.

В липні українська прокуратура Автономної Республіки повідомила про масове порушення прав власності на півострові. І це вже не вперше. З 2017 року подібних повідомлень туди було надіслано 8. І стосуються вони не лише порушення прав власності.

► Які повідомлення ще були

Секретар групи Офісу із взаємодії з МКС Валерія Мельник розповіла, що також були повідомлення щодо:

масового незаконного видворення цивільного населення за межі окупованої території;

депортації ув'язнених;

незаконного призову в армію РФ;

незаконного використання цивільного населення, як живий щит.

Проблема з водою

Заручниками наслідків російської агресії стали тисячі людей і через проблему з водою. В умовах аномальної посухи ситуація тільки погіршилась. Запаси води в Криму стрімко зменшуються. За 6 років її рівень впав настільки, що почалось засолення грунтів.

Місцева влада вдалася до видобування артезіанської води, що було завжди під забороною, бо вбивало гідрологічний режим півострова.

"Громадяни жаліються, пишуть і нам про те, що є великі проблеми, на цій землі нічого вирощувати неможливо. Це відповідальність РФ і це єдина проблема, яку Росія самотужки подолати не зможе", – пояснила заступниця Постійного Представника Президента в Криму Таміла Ташева.

► Що кажуть у Росії

Росія проблему офіційно заперечує. У кримських пропагандистських ЗМІ заявили, що канал для води прокладуть через море. А от місцеві активісти впевнені, що за 5 років через безлад та корупцію кримська влада змогла витратити на те, щоб розв'язати проблему, лише третину навіть тих коштів, що були виділені.