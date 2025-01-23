Про головні події 23 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників розповідає – 24 Канал.
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Росіяни атакували балістикою Запоріжжя
У ніч на 23 січня росіяни атакували Запоріжжя балістикою. Звуки вибухів пролунали близько 4 ранку.
Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 16 людей, загинула 1 людина.
У важкому стані перебувають 5 людей. Стан іще 5 осіб медики оцінюють як середньої тяжкості, серед них 2 співробітники ДСНС. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу.
Серед поранених – двомісячне немовля, яке вже доставили до лікарні.
Данія передала Україні радянські САУ 2С1 "Гвоздика"
Данія передала Україні радянські САУ 2С1 "Гвоздика" без анонсу, про що стало відомо після оновлення урядового переліку переданого озброєння країною.
Кількість переданих САУ "Гвоздика" залишається невідомою, а їх походження важко визначити через широке розповсюдження у світі.
Росіяни окупували Нововасилівку
За даними Deep State, за останню добу росіяни мали просування у Донецькій області.
Зокрема їм вдалося окупувати Новоселівку. Також ворог просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки.