06:31, 23 січня

У ніч на 23 січня росіяни атакували Запоріжжя балістикою. Звуки вибухів пролунали близько 4 ранку.

Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 16 людей, загинула 1 людина.

У важкому стані перебувають 5 людей. Стан іще 5 осіб медики оцінюють як середньої тяжкості, серед них 2 співробітники ДСНС. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Серед поранених – двомісячне немовля, яке вже доставили до лікарні.