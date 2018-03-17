Без паники – синоптик успокоила относительно циклонов, которые надвигаются на Украину

Тот факт, что в середине марта в Украине метели и температура ниже нуля – нормальное явление, а не признак "глобального похолодания или потепления".

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

Она отмечает, что в связи с ухудшением погодных условий распространяется немало "страшилок и синоптической паники".

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"Пишут, абсолютно авторитетно, что идет повтор 23-го марта 2013 года, причем по всей Украине, прогнозируют какие-то гигантские сантиметры и метры снега, заметенные дороги и вместо дорог – арктические поля и на них вместо автомобилей собачьи вереницы ... И все это глобальное похолодание . Или глобальное потепление. Я уже сама запуталась ", – пишет Диденко.

Но она успокаивает, что это нормальное явление в середине марта.

"Это пишут вменяемые образованные люди, даже не могут допустить мысли, что на свете есть циклоны, атмосферные фронты и сейчас пока – только середина марта, среди которой бывает и снег, и метель, и похолодание", – добавляет синоптик.