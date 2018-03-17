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Без паніки – синоптик заспокоїла щодо циклонів, що насуваються на Україну

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Синоптик заспокоїла щодо циклонів, що насуваються на Україну
Синоптик заспокоїла щодо циклонів, що насуваються на Україну / Фото з відкритих джерел

Той факт, що в середині березня в Україні хуртовини та температуру нижче нуля – нормальне явище, а не ознака "глобального похолодання чи потепління".

Про це пише синоптик Наталка Діденко.

Вона зауважує, що у зв’язку з погіршенням погодних умов поширюється чимало "страшилок та синоптичної паніки".

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"Пишуть, абсолютно авторитетно, що йде повтор 23-го березня 2013 року, причому в усій Україні, прогнозують якісь гігантські сантиметри та метри снігу, заметені дороги та замість доріг – арктичні поля і на них замість автомобілів собачі вервечки…І все це глобальне похолодання. Чи глобальне потепління. Я вже сама заплуталась", – пише Діденко.

Та вона заспокоює, що це нормальне явище в середині березня.

"Це пишуть притомні освічені люди навіть не можуть допустити думки, що на світі є циклони, атмосферні фронти і зараз поки що – лише середина березня, серед якої буває і сніг, і хуртовина, і похолодання", – додає синоптик.

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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