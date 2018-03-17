Негода залишила без світла майже 20 населених пунктів на Волині
Через погіршення погодних умов у Волинській області знеструмлено 19 населених пунктів.
Про це вранці повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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Через ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області,
– йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, до відновлення електропостачання цих населених пунктів вже залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, з суботи, 17 березня, в Україні прогнозують значне погіршення погодних умов. Циклон з Середземномор'я принесе дощі, хуртовини, снігопади та морози практично по всій території України.
Джерело: 24 Канал
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