Негода залишила без світла майже 20 населених пунктів на Волині

Через погіршення погодних умов у Волинській області знеструмлено 19 населених пунктів.

Про це вранці повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Через ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області,

– йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, до відновлення електропостачання цих населених пунктів вже залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, з суботи, 17 березня, в Україні прогнозують значне погіршення погодних умов. Циклон з Середземномор'я принесе дощі, хуртовини, снігопади та морози практично по всій території України.