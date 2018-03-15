Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта

В Україну йде різке похолодання, яке принесуть два активні циклони з південного заходу. Тож українцям варто підготуватись до складних погодніх умов та морозу до -16 градусів.

Як повідомляє ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, різка зміна погоди очікується вже на вихідні, починаючи з суботи, 17 березня.

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17 березня

Сильний сніг та хуртовини накриють одразу 12 областей: Волинь, Закарпаття, Рівненщину, Львівщину, Тернопільщину, Івано-Франківську, Чернівецьку, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області. Приріст снігового покриву становитиме 15-20 сантиметрів.

Ще 5 областей потерпатимуть від сильного дощу та мокрого снігу – Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Полтавська та Харківська області. У цих регіонах також очікується ожеледь та налипання мокрого снігу з приростом снігового покриву до 5-10 сантиметрів.

Пориви вітру становитимуть 15-22 метрів за секунду.

У Києві та Київській області в ніч на 17 березня падатиме сильний сніг, вдень – помірний з утворенням снігового покриву до 8-15 сантиметрів. Пориви вітру – до 15-18 метрів за секунду. Не оминуть Київ і хуртовини, на дорогах – ожеледиця. Стовпчики термометра опустяться до -3...-8 градусів морозу.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2 рівень загрози для автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства,

– попереджають у ДСНС.

На вихідних в Україні різко похолодає: карта

18 березня

У неділю, 18 березня, дуже сильні снігопади та хуртовини чекають на жителів Тернопільської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Полтавської та Одеської областей. Сніговий покрив зросте ще на 20-25 сантиметрів.

Сильний дощ з переходом у сильний сніг пройде на Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Харківщині. Також місцями ожеледь, налипання мокрого снігу з приростом до 5-10 сантиметрів.

Сильний дощ заливатиме Запоріжжя, Донеччину та Луганщину.

Пориви вітру в Україні – до 15-22 метрів за секунду, на дорогах буде ожеледиця.

17-19 березня Україну засипле снігом: карта

19 березня

19 березня в Україну прийдуть ще й люті, як на весну, морози. Вночі температура опуститься до -10...-16 градусів морозу, лише на Півдні буде дещо "тепліше" – до -4...-10 градусів морозу.

У понеділок сильний сніг та хуртовини пройдуть у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Одеській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях – снігу нападає до 15-20 сантиметрів.

Сильний дощ з мокрим снігом, ожеледицю та налипання мокрого снігу прогнозують у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Приріст снігового покриву складе 10-15 сантиметрів.

У південно-східних регіонах пориви вітру сягнуть 15-20 метрів за секунду, на дорогах – ожеледиця, що сягне 2 та 3 рівнів загрози для автотранспорту.

В Україні похолодання до -16 градусів морозу: карта