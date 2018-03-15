Где в Украине на выходных будет сыпать снег и будет очень холодно: карта

В Украину идет резкое похолодание, которое принесут два активных циклона с юго-запада. Поэтому украинцам стоит подготовиться к сложным погодным условиям и морозу до -16 градусов.

Как сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, резкая смена погоды ожидается уже в выходные, начиная с субботы, 17 марта.

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17 марта

Сильный снег и метели накроют сразу 12 областей: Волынь, Закарпатье, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Хмельницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Прирост снежного покрова составит 15-20 сантиметров.

Еще 5 областей будут страдать от сильного дождя и мокрого снега – Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Полтавская и Харьковская области. В этих регионах также ожидается гололед и налипание мокрого снега с приростом снежного покрова до 5-10 сантиметров.

Порывы ветра составят 15-22 метров в секунду.

В Киеве и Киевской области в ночь на 17 марта будет падать сильный снег, днем – умеренный с образованием снежного покрова до 8-15 сантиметров. Порывы ветра – до 15-18 метров в секунду. Не обойдут Киев и метели, на дорогах – гололедица. Столбики термометра опустятся до -3 ...- 8 градусов.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 уровень угрозы для автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства,

– предупреждают в ГСЧС.

На выходных в Украине резко похолодает: карта

18 марта

В воскресенье, 18 марта, очень сильные снегопады и метели ожидаются в Тернопольской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Полтавской и Одесской областях. Снежный покров вырастет еще на 20-25 сантиметров.

Сильный дождь с переходом в снег пройдет в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также местами гололед, налипание мокрого снега с приростом до 5-10 сантиметров.

Сильный дождь будет заливать Запорожье, Донбасс и Луганщину.

Порывы ветра в Украине – до 15-22 метров в секунду, на дорогах будет гололедица.

17-19 марта Украину засыплет снегом: карта

19 марта

19 марта в Украину придут еще и лютые, как на весну, морозы. Ночью температура опустится до -10 ...- 16 градусов мороза, лишь на юге будет несколько "теплее" – до -4 ...- 10 градусов мороза.

В понедельник сильный снег и метели пройдут в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях - снега нападает до 15-20 сантиметров.

Сильный дождь с мокрым снегом, гололед и налипание мокрого снега прогнозируют в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Прирост снежного покрова составит 10-15 сантиметров.

В юго-восточных регионах порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, на дорогах – гололедица, что достигнет 2 и 3 уровней угрозы для автотранспорта.

В Украине похолодание до -16 градусов мороза: карта