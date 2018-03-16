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Прогноз погоди на 17 березня: снігопади, хуртовини та морози знову накриють Україну

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Прогноз погоди в Україні на 17 березня
Прогноз погоди в Україні на 17 березня / 24 Канал

Погода в Україні у суботу, 17 березня, аж ніяк не буде весняною. В середині першого місяця весни практично у всі області повернеться справжня зима.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, вже у суботу з Середземномор'я в Україну прийде активний циклон, який принесе щонайменше штормовий вітер.

Дивіться також: Де в Україні на вихідних сипатиме сніг та буде дуже холодно: карта

Вночі у південно-західних областях, а вдень у східних дощитиме.

Північ та захід України накриє снігопадами та хуртовинами.

У центральних областях – дощі та мокрий сніг, залежно від температури повітря.

Що ж до температури повітря, то у західних областях вдень позначки термометрів опустяться навіть до -7.

У центрі та сході буде дещо тепліше, а в Криму, на Одещині та Херсонщині будуть дощі, але стовпчики термометрів показуватимуть до +15.

У Києві в суботу вдень опади послабшають, проте вітер та мороз все ж щипатимуть.

Прогноз погоди на суботу, 17 березня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – -4…-6

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -3…-5

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -5…-7

Рівне – -5…-7

Житомир – -5…-7

Вінниця – -1…+1

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +4…+6

Чернігів – -5…-7

Суми – -5…-7

Полтава – +3…+5

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – -6…-8

Прогноз погоди в Україні на суботу 17 березня

Прогноз погоди в Україні на суботу 17 березня

Теги: Новини України Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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