Прогноз погоди на 17 березня: снігопади, хуртовини та морози знову накриють Україну
Погода в Україні у суботу, 17 березня, аж ніяк не буде весняною. В середині першого місяця весни практично у всі області повернеться справжня зима.
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, вже у суботу з Середземномор'я в Україну прийде активний циклон, який принесе щонайменше штормовий вітер.
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Вночі у південно-західних областях, а вдень у східних дощитиме.
Північ та захід України накриє снігопадами та хуртовинами.
У центральних областях – дощі та мокрий сніг, залежно від температури повітря.
Що ж до температури повітря, то у західних областях вдень позначки термометрів опустяться навіть до -7.
У центрі та сході буде дещо тепліше, а в Криму, на Одещині та Херсонщині будуть дощі, але стовпчики термометрів показуватимуть до +15.
У Києві в суботу вдень опади послабшають, проте вітер та мороз все ж щипатимуть.
Прогноз погоди на суботу, 17 березня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – -4…-6
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -3…-5
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -5…-7
Рівне – -5…-7
Житомир – -5…-7
Вінниця – -1…+1
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +4…+6
Чернігів – -5…-7
Суми – -5…-7
Полтава – +3…+5
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – -6…-8
Прогноз погоди в Україні на суботу 17 березня