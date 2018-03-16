Прогноз погоды на 17 марта: снегопады, метели и морозы снова накроют Украину
Погода в Украине в субботу, 17 марта, отнюдь не будет весенней. В середине первого месяца весны практически во все области вернется настоящая зима.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, уже в субботу из Средиземноморья в Украину придет циклон, который принесет как минимум штормовой ветер.
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Ночью в юго-западных областях, а днем в восточных – дождь.
Север и запад Украины накроет снегопадами и метелями.
В центральных областях – дожди и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.
Что касается температуры воздуха, то в западных областях днем отметки термометров опустятся даже до -7.
В центре и востоке будет несколько теплее, а в Крыму, Одесской и Херсонской будут дожди, но столбики термометров будут показывать до +15.
В Киеве в субботу днем осадки ослабеют, но ветер и мороз все же будет щипать.
Прогноз погоды на субботу, 17 марта, в городах Украины:
Ужгород – + 4 ... + 6
Львов – -4 ... -6
Ивано-Франковск – -1 ... + 1
Тернополь – -3 ... -5
Черновцы – + 1 ... + 3
Хмельницкий – -2 ... -4
Луцк – -5 ... -7
Ровно – -5 ... -7
Житомир – -5 ... -7
Винница – -1 ... + 1
Одесса – + 13 ... + 15
Николаев – + 11 ... + 13
Херсон – + 12 ... + 14
Симферополь – + 14 ... + 16
Кропивницкий – + 9 ... + 11
Черкассы – + 4 ... + 6
Чернигов – -5 ... -7
Сумы – -5 ... -7
Полтава – +3 ... + 5
Днепр – + 9 ... + 11
Запорожье – +9 ... + 11
Донецк – +6 ... +8
Луганск – +3 ... + 5
Харьков – +3 ... + 5
Киев – -6 ... -8
Прогноз погоды в Украине на Суббота 17 марта