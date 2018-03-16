Прогноз погоды на 17 марта: снегопады, метели и морозы снова накроют Украину

Погода в Украине в субботу, 17 марта, отнюдь не будет весенней. В середине первого месяца весны практически во все области вернется настоящая зима.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, уже в субботу из Средиземноморья в Украину придет циклон, который принесет как минимум штормовой ветер.

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Ночью в юго-западных областях, а днем ​​в восточных – дождь.

Север и запад Украины накроет снегопадами и метелями.

В центральных областях – дожди и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

Что касается температуры воздуха, то в западных областях днем ​​отметки термометров опустятся даже до -7.

В центре и востоке будет несколько теплее, а в Крыму, Одесской и Херсонской будут дожди, но столбики термометров будут показывать до +15.

В Киеве в субботу днем ​​осадки ослабеют, но ветер и мороз все же будет щипать.

Прогноз погоды на субботу, 17 марта, в городах Украины:

Ужгород – + 4 ... + 6

Львов – -4 ... -6

Ивано-Франковск – -1 ... + 1

Тернополь – -3 ... -5

Черновцы – + 1 ... + 3

Хмельницкий – -2 ... -4

Луцк – -5 ... -7

Ровно – -5 ... -7

Житомир – -5 ... -7

Винница – -1 ... + 1

Одесса – + 13 ... + 15

Николаев – + 11 ... + 13

Херсон – + 12 ... + 14

Симферополь – + 14 ... + 16

Кропивницкий – + 9 ... + 11

Черкассы – + 4 ... + 6

Чернигов – -5 ... -7

Сумы – -5 ... -7

Полтава – +3 ... + 5

Днепр – + 9 ... + 11

Запорожье – +9 ... + 11

Донецк – +6 ... +8

Луганск – +3 ... + 5

Харьков – +3 ... + 5

Киев – -6 ... -8



Прогноз погоды в Украине на Суббота 17 марта