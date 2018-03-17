Непогода оставила без света почти 20 населенных пунктов на Волыни

Из-за ухудшения погодных условий в Волынской области обесточены 19 населенных пунктов.

Об этом утром сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов в Волынской области,

— говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, восстановление электроснабжения этих населенных пунктов уже привлечены бригады облэнерго.

Напомним, с субботы, 17 марта, в Украине прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. Циклон из Средиземноморья принесет дожди, метели, снегопады и морозы практически по всей территории Украины.