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Непогода оставила без света почти 20 населенных пунктов на Волыни

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Непогода на Волыни
Непогода на Волыни / Пресс-служба полиции

Из-за ухудшения погодных условий в Волынской области обесточены 19 населенных пунктов.

Об этом утром сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов в Волынской области,
— говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, восстановление электроснабжения этих населенных пунктов уже привлечены бригады облэнерго.

Напомним, с субботы, 17 марта, в Украине прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. Циклон из Средиземноморья принесет дожди, метели, снегопады и морозы практически по всей территории Украины.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Новости Луцка Электроэнергия ГСЧС
Источник: 24 Канал
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