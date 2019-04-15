Без сильного парламента – демократии не бывает, – Оксана Сыроид

Вице-спикер Парламента Оксана Сыроид встретилась с представителями американского конгресса.

"На этой встрече речь шла о том, что Парламент должен переосмыслить свою миссию полноценного самостоятельного игрока в украинской политике как института, главная задача которого является сдерживать исполнительную власть, в том числе – президента", – сказала Сыроид. С ней абсолютно солидарен и глава делегации конгрессмен Дэвид Прайс.

"Он тоже отметил важность представительного органа для развития демократии. Без сильного парламента – демократии не бывает. Только представительный орган может сдерживать исполнительную власть, будь то президент или правительство. Нет других инструментов демократии, кроме парламента, который может сдержать президента. Пора и нам это понять", – подчеркнула вице-спикер.

"Важно, чтобы украинская политика не зависела от персоналий, а зависела от институтов. Сдержать президента – значит определить четкие правила игры для власти. А для Украины время ограничить произвол президента, независимо от фамилии, и прописать правила игры, которые "Самопомич" предложила в Законе о Президенте", – сказала Сыроид.