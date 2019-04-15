Без сильного парламенту демократії не буває, – Оксана Сироїд

Віце-спікер Парламенту Оксана Сироїд зустрілась з представниками американського конгресу.

"На цій зустрічі йшлося про те, що Парламент має переосмислити свою місію повноцінного самостійного гравця в українській політиці як інституції, головне завдання якої є стримувати виконавчу владу, в тому числі – президента", – сказала Сироїд. З нею абсолютно солідарний і голова делегації конгресмен Девід Прайс .

"Він теж наголосив на важливості представницького органу для розвитку демократії. Без сильного парламенту – демократії не буває. Тільки представницький орган може стримувати виконавчу владу, чи то президента, чи то уряд. Немає інших інструментів демократії, крім парламенту, який може стримати президента. Час і нам це зрозуміти", – наголосила віце-спікер.

"Важливо, щоб українська політика не залежала від персоналій, а залежала від інституцій. Стримати президента – означає визначити чіткі правила гри для влади. А для України час обмежити свавілля президента, незалежно від прізвища, і прописати правила гри, які "Самопоміч" запропонувала у Законі Про Президента", – підсумувала Сироїд.