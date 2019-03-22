Без света из-за непогоды – 62 населенных пункта Черниговщины

62 населенных пункта в 13 районах Черниговской области остались без электроэнергии в результате сильного ветра. Случилось это в пятницу, 22 марта.

Информировал об этом на своей странице в Facebook председатель Черниговской ОГА Александр Мисник. Так же он пообещал, что электроснабжение в пострадавших от непогоды населенных пунктах восстановят как можно быстрее.

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"В результате сильного ветра остались без света 62 населенных пункта в 13 районах (всего в области – 22 района и примерно 1,3 миллиона жителей – 24 канал). Ураган повалил много деревьев, повредил крыши домов. Последствия непогоды устраняются", – написал Мисник.

В ГСЧС области сообщили, что разрушение значительные, но жертв и пострадавших среди украинцев – нет.

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