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      Без света из-за непогоды – 62 населенных пункта Черниговщины

      31 Читати новину українською
      Непогода на Черниговщине
      Непогода на Черниговщине / RBC

      62 населенных пункта в 13 районах Черниговской области остались без электроэнергии в результате сильного ветра. Случилось это в пятницу, 22 марта.

      Информировал об этом на своей странице в Facebook председатель Черниговской ОГА Александр Мисник. Так же он пообещал, что электроснабжение в пострадавших от непогоды населенных пунктах восстановят как можно быстрее.

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      "В результате сильного ветра остались без света 62 населенных пункта в 13 районах (всего в области – 22 района и примерно 1,3 миллиона жителей – 24 канал). Ураган повалил много деревьев, повредил крыши домов. Последствия непогоды устраняются", – написал Мисник.

      В ГСЧС области сообщили, что разрушение значительные, но жертв и пострадавших среди украинцев – нет.

      Улицы Чернигова после ударов штормового ветра: смотрите фото

       

       

      Смотрите видео, снятое с автомобиля, который попал в самое сердце шторма:

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      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Непогода в Украине Новости Чернигова
      Источник: 24 канал
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