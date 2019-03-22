Без світла через негоду – 62 населених пункти Чернігівщини

62 населених пункти у 13 районах Чернігівської області залишилися без електроенергії внаслідок сильного вітру. Трапилося це в п'ятницю, 22 березня.

Інформував про це на своїй сторінці у Facebook голова Чернігівської ОДА Олександр Мисник. Так само він пообіцяв, що електропостачання у постраждалих від негоди населених пунктах відновлять якнайшвидше.

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"Внаслідок сильного вітру залишилися без світла 62 населені пункти в 13 районах (усього в області – 22 райони та приблизно 1,3 мільйона мешканців – 24 канал). Буревій повалив багато дерев, пошкодив дахи будинків. Наслідки негоди усуваються", – написав Мисник.

У ДСНС області повідомили, що руйнування значні, але жертв та постраждалих серед українців – немає.

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