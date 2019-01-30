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      Коли в Україні потеплішає: прогнози синоптиків

      379 Читать новость на русском
      Коли потепліє в Україні у 2019 - коли буде тепло в Україні у 2019
      Коли в Україну прийде весна у 2019 році / 24 канал

      Коли в Україні нарешті потепліє? Це питання турбує багатьох, адже морози та холод уже набридли. Відповідно до останніх кліматичних змін, передбачити погоду стає все важче. Синоптики неодноразово говорили про те, що поділ на пори року змінився. 24 канал зібрав для вас прогнози народних синоптиків та Гідрометцентру про те, коли в Україну прийде потепління та справжня весна у 2019 році.

      Як зазначають народні синоптики, до середини весни в багатьох регіонах країни все ще лежатиме сніг. Через часте чергування приморозків та відлиг, прогнозують перепади атмосферного тиску, що може позначитись на самопочутті багатьох людей. Якщо порівнювати весну 2019 року із минулорічною, то за усіма прогнозами вона буде прохолоднішою.

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      Пізній Великдень – пізня весна

      Останній календарний місяць зими дивуватиме рвучкими змінами погоди. Наприкінці лютого вдарять сильні морози, таким же буде і березень. До 4 лютого відлига. Вся зима – температурні качелі, різкі перепади від одних температур до інших, а також велика кількість опадів.

      Починаючи з 5 числа прогнозують різке зниження температур, що сягатиме 7, 8 градусів морозу і щодня знижуватиметься на 5-6 градусів і до 10 лютого морози сягнуть 25 градусів, а можливо у північних та східних областях будуть доходити навіть до 30 градусів морозу. Про це 24 каналу розповів народний синоптик Леонід Горбань.

      Одним із пояснень такої погоди є народна прикмета: цьогоріч пізно Великдень, саме тому весна теж прийде пізно. З другого тижня березня морози будуть все менш відчутними. З цього часу, як вказують метеорологи, денних морозів вже бути не повинно.

      Коли прийде справжня весна

      В кінці зими будуть сильні снігопади, які продовжаться і в березні. Як тільки закінчиться останній етап снігопадів, температура повітря поступово почне підвищуватися.

      Якщо ж говорити про офіційні прогнози Гідромецентру, то передбачення погоди на  найближчий сезон вони не надають.

      Ми складаємо оперативні прогнози на 5 діб, та консультативну інформацію на 10 діб. Адже на ці строки найбільша виправданість, надалі ймовірність точності прогнозу значно знижується,
      – зазначив Гідромецентр у коментарі 24 каналу.

      Саме тому, варто зазначити, що такий довготривалий прогноз погоди може бути не точним.

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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