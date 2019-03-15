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      Якою буде погода на Великдень і травневі свята: прогноз

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      Погода на Великдень 2019 і травневі свята 2019 в Україні - прогноз синоптика
      Якою буде погода на Великдень і травневі свята 2019 в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода на Великодні свята приємно здивує українців – буде тепло, сонячно та без опадів. Проте, затяжного потепління чекати не варто. Вже у перших числах травня прийде різке похолодання та дощі.

      Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу.

      Читайте також: Якою буде погода у квітні: прогноз

      На початку квітня в Україні буде різкий скачок температури – від нічних морозів до легкої спеки вдень. Тепла погода протримається мінімум два тижні.

      З 19-21 квітня, на Вербну неділю, прийде похолодання і вітряна погода. Тому, передвеликодній тиждень буде холодним і сухим. Невеликі дощі можливі лише після 24 числа, але при цьому збережеться висока температура повітря.

      На Великдень, 28 квітня, погода в Україні буде сонячною. Проте, потепління буде коротким і вже 1-2 травня прийде похолодання.

      На Великдень українців чекає нормальна, тепла погода – +18+20 градусів. На травневі свята одразу прийдуть дощі і буде різке зниження температури до +12+14 градусів,
      – розповів синоптик. 

      via GIPHY

      Скільки вихідних буде на Великдень і травневі свята? 

      Офіційно травневі вихідні навесні 2019 року триватимуть аж п'ять днів – з 27 квітня до 1 травня включно. Тому, українці мають багато часу, аби весело відсвяткувати Великдень, влаштувати пікнік з шашликами чи поїхати у подорож.

      Вихідні у квітні-травні 2019 року в Україні:
      27 квітня – субота
      28 квітня – неділя (Великдень)
      29 квітня – понеділок (переноситься вихідний за Великдень)
      30 квітня – вівторок (відпрацьовується у суботу, 11 травня)
      1 травня – День праці (середа)

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Погода Травневі свята Великдень
      Джерело: 24 канал
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