Какой будет погода на Пасху и майские праздники: прогноз

Погода на Пасхальные праздники приятно удивит украинцев – будет тепло, солнечно и без осадков. Однако, затяжного потепления ждать не стоит. Уже в первых числах мая придет резкое похолодание и дожди.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии журналистам 24 каналу.

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В начале апреля в Украине будет резкий скачек температуры – от ночных морозов до легкой жары днем. Теплая погода продержится минимум две недели.

С 19-21 апреля, на Вербное воскресенье, придет похолодание и ветреная погода. Поэтому, предпасхальная неделя будет холодной и сухой. Небольшие дожди возможны только после 24 числа, но при этом сохранится высокая температура воздуха.

На Пасху, 28 апреля, погода в Украине будет солнечной. Однако, потепление будет коротким и уже 1-2 мая придет похолодание.

На Пасху украинцев ждет нормальная, теплая погода – +18+20 градусов. На майские праздники сразу придут дожди и будет резкое снижение температуры до +12+14 градусов,

– рассказал синоптик.

Сколько выходных будет на Пасху и майские праздники?

Официально майские выходные весной 2019 года продлятся пять дней – с 27 апреля до 1 мая включительно. Поэтому, у украинцев будет много времени, чтобы весело отпраздновать Пасху, устроить пикник с шашлыками или поехать в путешествие.

Выходные в апреле-мае 2019 года в Украине:

27 апреля – суббота

28 апреля – воскресенье (Пасха)

29 апреля – понедельник (переносится выходной за Пасху)

30 апреля – вторник (отрабатывается в субботу, 11 мая)

1 мая – День труда (среда)