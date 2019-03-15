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      Какой будет погода на Пасху и майские праздники: прогноз

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      Погода на Пасху 2019 и майские праздники 2019 в Украине - прогноз синоптика
      Какой будет погода на Пасху и майские праздники в Украине 2019 / Фото из открытых источников

      Погода на Пасхальные праздники приятно удивит украинцев – будет тепло, солнечно и без осадков. Однако, затяжного потепления ждать не стоит. Уже в первых числах мая придет резкое похолодание и дожди.

      Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии журналистам 24 каналу.

      Читайте также: Какой будет погода в апреле: прогноз

      В начале апреля в Украине будет резкий скачек температуры – от ночных морозов до легкой жары днем. Теплая погода продержится минимум две недели.

      С 19-21 апреля, на Вербное воскресенье, придет похолодание и ветреная погода. Поэтому, предпасхальная неделя будет холодной и сухой. Небольшие дожди возможны только после 24 числа, но при этом сохранится высокая температура воздуха.

      На Пасху, 28 апреля, погода в Украине будет солнечной. Однако, потепление будет коротким и уже 1-2 мая придет похолодание.

      На Пасху украинцев ждет нормальная, теплая погода – +18+20 градусов. На майские праздники сразу придут дожди и будет резкое снижение температуры до +12+14 градусов,
      – рассказал синоптик.

      via GIPHY

      Сколько выходных будет на Пасху и майские праздники?

      Официально майские выходные весной 2019 года продлятся пять дней – с 27 апреля до 1 мая включительно. Поэтому, у украинцев будет много времени, чтобы весело отпраздновать Пасху, устроить пикник с шашлыками или поехать в путешествие.

      Выходные в апреле-мае 2019 года в Украине:
      27 апреля – суббота
      28 апреля – воскресенье (Пасха)
      29 апреля – понедельник (переносится выходной за Пасху)
      30 апреля – вторник (отрабатывается в субботу, 11 мая)
      1 мая – День труда (среда)

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Погода Майские праздники Пасха
      Источник: 24 канал
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