Якою буде погода у квітні: прогноз

Погода у квітні буде доволі мінливою в Україні. Місяць розпочнеться прохолодною температурою, а в деяких областях навіть можливі нічні заморозки. Проте, після 7-8 числа прийде справжнє весняне тепло, а погода буде сонячною та без опадів.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу.

Читайте також: Коли в Україні потеплішає: прогноз синоптика

На початку місяця буде різкий перепад температури – від нічних морозів до легкої спеки вдень.

Перші 7 днів квітня будуть холодні, а тоді одразу різке підвищення температури на 10-12 градусів тепла. Тому, починаючи з 7-8 числа прийде не квітень, а травень. Почнеться дуже спекотна погода, буде мало дощів. Стовпчики термометрів піднімуться до +17+20 градусів,

– зауважив синоптик.

Найбільше суха та сонячна похода зачепить східні та південні регіони.

19-21 квітня прийде вітряна та холодна погода. Окрім того, другий місяць весни буде посушливим і вітряним, через що можливе висушування ґрунту. Невеликі дощі можливі лише після 24 числа, але при цьому збережеться висока температура.

Проте, на Великдень, 28 квітня, буде тепло, сонячно, а стовпчики термометрів піднімуться до +20+21 градуса тепла.

Загалом, синоптик відзначив, що цьогоріч квітень буде значно теплішим, аніж у попередні роки.