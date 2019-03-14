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      Якою буде погода у квітні: прогноз

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      Погода на квітень 2019 Україна - якою буде погода у квітні 2019
      Якою буде погода у квітні в 2019 році / Фото з відкритих джерел

      Погода у квітні буде доволі мінливою в Україні. Місяць розпочнеться прохолодною температурою, а в деяких областях навіть можливі нічні заморозки. Проте, після 7-8 числа прийде справжнє весняне тепло, а погода буде сонячною та без опадів.

      Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу.

      Читайте також: Коли в Україні потеплішає: прогноз синоптика

      На початку місяця буде різкий перепад температури – від нічних морозів до легкої спеки вдень.

      Перші 7 днів квітня будуть холодні, а тоді одразу різке підвищення температури на 10-12 градусів тепла. Тому, починаючи з 7-8 числа прийде не квітень, а травень. Почнеться дуже спекотна погода, буде мало дощів. Стовпчики термометрів піднімуться до +17+20 градусів,
      – зауважив синоптик.

      Найбільше суха та сонячна похода зачепить східні та південні регіони.

      19-21 квітня прийде вітряна та холодна погода. Окрім того, другий місяць весни буде посушливим і вітряним, через що можливе висушування ґрунту. Невеликі дощі можливі лише після 24 числа, але при цьому збережеться висока температура.

      Проте, на Великдень, 28 квітня, буде тепло, сонячно, а стовпчики термометрів піднімуться до +20+21 градуса тепла. 

      Загалом, синоптик відзначив, що цьогоріч квітень буде значно теплішим, аніж у попередні роки.

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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