Какой будет погода в апреле: прогноз

Погода в апреле будет довольно изменчивой в Украине. Месяц начнется с прохладной температуры, а в некоторых областях даже возможные ночные заморозки. Однако, после 7-8 числа придет настоящее весеннее тепло, а погода будет солнечной и без осадков.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии журналистам 24 канала.

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В начале месяца будет резкий перепад температуры – от ночных морозов до легкой жары днем.

Первые 7 дней апреля будут холодными, а потом сразу резкое повышение температуры на 10-12 градусов тепла. Поэтому, начиная с 7-8 числа придет не апрель, а май. Наступит очень жаркая погода, будет мало дождей. Столбики термометров поднимутся до +17 +20 градусов,

– отметил синоптик.

Больше всего сухая и солнечная похода затронет восточные и южные регионы.

19-21 апреля придет ветреная и холодная погода. Кроме того, второй месяц весны будет засушливым и ветреным, из-за чего возможно высушивание почвы. Небольшие дожди возможны только после 24 числа, но при этом сохранится высокая температура.

Однако, на Пасху, 28 апреля, будет тепло, солнечно, а столбики термометров поднимутся до +20 +21 градуса тепла.

В общем, синоптик отметил, что в этом году апрель будет значительно теплее, чем в предыдущие годы.