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      Когда в Украине потеплеет: прогнозы синоптиков

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      Когда потеплеет в Украине в 2019 - когда будет тепло в 2019 в Украине
      Когда в Украину придет весна в 2019 году / 24 канал

      Согласно последним климатическим изменениям, предсказать погоду становится все труднее. Синоптики неоднократно говорили о том, что разделение на времена года изменилось. 24 канал собрал для вас прогнозы народных синоптиков и Гидрометцентра о том, когда в Украину придет потепление и настоящая весна в 2019 году.

      Как отмечают народные синоптики, к середине весны во многих регионах страны все еще будет лежать снег. Из-за частого чередования заморозков и оттепелей, прогнозируют перепады атмосферного давления, что может отразиться на самочувствии многих людей. Если сравнивать весну 2019 года со прошлогодней, то по всем прогнозам она будет прохладнее.

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      Поздняя Пасха – поздняя весна

      Последний календарный месяц зимы будет удивлять порывистыми изменениями погоды. В конце февраля ударят сильные морозы, таким же будет и март.До 4 февраля оттепель. Вся зима – температурные качели, резкие перепады от одних температур в другие, а также большое количество осадков.

      Начиная с 5 числа прогнозируют резкое снижение температур, достигнет 7, 8 градусов мороза и ежедневно снижаться на 5-6 градусов и до 10 февраля морозы достигнут 25 градусов, а возможно в северных и восточных областях будут доходить даже до 30 градусов мороза. Об этом 24 каналу рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

      Одним из объяснений такой погоде является народная примета: в этом году поздно Пасха, поэтому весна тоже придет поздно. Со второй недели марта морозы будут все менее ощутимыми. С этого времени, как указывают метеорологи, дневных морозов уже быть не должно.

      Когда придет настоящая весна

      В конце зимы будут сильные снегопады, которые продолжатся и в марте. Как только закончится последний этап снегопадов, температура воздуха постепенно начнет повышаться.

      Если же говорить об официальных прогнозах Гидромецентра, то предсказания погоды на ближайший сезон они не предоставляют.

      Мы составляем оперативные прогнозы на 5 суток, и консультативную информацию на 10 суток. Ведь на эти сроки самая большая оправданность, в дальнейшем вероятность точности прогноза значительно снижается,
      – отметил Гидромецентр в комментарии 24 каналу.

      Именно поэтому, стоит отметить, что такой долговременный прогноз погоды может быть не точным.

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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