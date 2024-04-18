Соответствующее письмо направил генсеку ООН Антониу Гутерришу представитель Украины в организации Сергей Кислица.

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Россия убила 18 человек в Чернигове

Кислица сообщил в письме, что 17 апреля российские войска выпустили три баллистические ракеты "Искандер" по объектам социальной и гражданской инфраструктуры в Чернигове. Погибли по меньшей мере 17 жителей (по обновленным данным – 18 – ред. 24 Канал), ранены по меньшей мере 78 человек, в том числе 3 детей.

Разрушено 8-этажное здание социальной инфраструктуры, повреждено 24 жилых дома, отель, больницу и высшее учебное заведение.

Террористическая природа вооруженных сил России

Эти атаки, как отметил Кислица, являются еще одним доказательством террористической природы российских вооруженных сил. Он отметил необходимость немедленного вмешательства в ситуацию и полного использования всех существующих инструментов для борьбы с преступлениями России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине.

"Учитывая постоянный и продолжающийся характер таких атак, а также осознавая необходимость немедленного вмешательства, я был бы благодарен за ваше личное внимание и полное использование всех имеющихся инструментов... для борьбы с этими преступлениями России, – написал Кислица.

Письмо адресовано, в частности, Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, председателю Генассамблеи Деннису Фрэнсису, постпреду Мальты, которая сейчас председательствует в Совбезе, Ванессе Фрейзер, исполнительному директору UNICEF Кэтрин Рассел и Офису специального представителя ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

Справка. Россия считается одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, хотя ни одним документом ее пребывание в этом органе не предусмотрено. Согласно Уставу ООН, постоянными членами являются США, Великобритания, Франция, Китай и Советский Союз, который прекратил свое существование в 1991 году.