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Бездействие правоохранительных органов: украинцы все чаще прибегают к самосуду

23:20, 5 марта 407 Читати новину українською

Полиция никак не найдет убийцу Павла Шеремета, Ирина Ноздровская в суде годами боролась за справедливый приговор для убийцы ее сестры. А дела по расстрелам на Майдане до сих пор не дойдут до логического конца.

Но если суд или полиция не будут выполнять свои обязанности, люди могут взять правосудие в свои руки, считает нардеп Игорь Луценко.

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Возможно еще не доказанный, но, к сожалению, уже достаточно тревожный факт, у нас нет адекватного судопроизводства. Заставляет многих думать о каких-то других способах достижения справедливости по их мнению,
— рассказал народный депутат "Батькивщины" Игорь Луценко.

Справедливость люди начали искать, прибегая к самосуду. В Никополе отец подорвал 2 гранаты, когда в очередной раз перенесли рассмотрение дела по убийству его сына.

Из-за решения Фемиды отпустить из-под стражи мэра Одессы Труханова мужчина топором разбил автомобили работников Соломенского суда, а соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина активисты облили зеленкой.

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Эксперты считают, что отчаяние подталкивает людей к самосуду. Таким образом выражают свое возмущение бездействием правоохранительных органов и пытаются привлечь к себе внимание.

Однако, такой метод борьбы с системой не действенный, говорят эксперты. Эффективным считают общественный резонанс и общественный контроль за судебными делами или расследованиями.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Полиция Геннадий Труханов
Источник: 24 Канал
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