Бездействие правоохранительных органов: украинцы все чаще прибегают к самосуду

Полиция никак не найдет убийцу Павла Шеремета, Ирина Ноздровская в суде годами боролась за справедливый приговор для убийцы ее сестры. А дела по расстрелам на Майдане до сих пор не дойдут до логического конца.

Но если суд или полиция не будут выполнять свои обязанности, люди могут взять правосудие в свои руки, считает нардеп Игорь Луценко.

Читайте также: З такими темпами розслідувань справ Майдану в Україні скоро почнуться самосуди

Возможно еще не доказанный, но, к сожалению, уже достаточно тревожный факт, у нас нет адекватного судопроизводства. Заставляет многих думать о каких-то других способах достижения справедливости по их мнению,

— рассказал народный депутат "Батькивщины" Игорь Луценко.

Справедливость люди начали искать, прибегая к самосуду. В Никополе отец подорвал 2 гранаты, когда в очередной раз перенесли рассмотрение дела по убийству его сына.

Из-за решения Фемиды отпустить из-под стражи мэра Одессы Труханова мужчина топором разбил автомобили работников Соломенского суда, а соучастника убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина активисты облили зеленкой.

Читайте также: Суди Лінча – єдиниий ефективний важіль впливу в Україні

Эксперты считают, что отчаяние подталкивает людей к самосуду. Таким образом выражают свое возмущение бездействием правоохранительных органов и пытаются привлечь к себе внимание.

Однако, такой метод борьбы с системой не действенный, говорят эксперты. Эффективным считают общественный резонанс и общественный контроль за судебными делами или расследованиями.