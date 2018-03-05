Бездіяльність правоохоронців: українці все частіше вдаються до самосуду

Поліція ніяк не знайде убивцю Павла Шеремета, Ірина Ноздровська в суді роками боролася за справедливий вирок для убивці її сестри. А справи щодо розстрілів на Майдані досі не дійдуть до логічного кінця.

Та якщо суд чи поліція не будуть виконувати свої обов'язки, люди можуть взяти правосуддя у свої руки, вважає нардеп Ігор Луценко.

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Можливо ще не доведений, але, на жаль, уже достатньо тривожний факт, у нас немає адекватного судочинства. Примушує багатьох думати про якісь інші способи досягнення справедливості на їхню думку,

– розповів народний депутат, "Батьківщина" Ігор Луценко.

Справедливість люди почали шукати вдаючись до самосуду. У Нікополі Батько підірвав 2 гранати, коли в чергове перенесли розгляд справи щодо вбивства його сина.

Через рішення Феміди відпустити з під варти мера Одеси Труханова, чоловік сокирою розтрощив автомобілі працівників солом’янського суду, а співучасника убивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна активісти облили зеленкою.

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Експерти вважають, що відчай підштовхує людей до самосуду. Таким чином висловлюють своє обурення бездіяльністю правоохоронних органів та намагаються привернути до себе увагу.

Однак, такий метод боротьби із системою не дієвий, кажуть експерти. Ефективнішим вважають суспільний резонанс та громадський контроль за судовими справами чи розслідуваннями.