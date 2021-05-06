Бездорожье вместо трассы: добраться в Холодный Яр становится невозможно
Дорога в Холодный Яр, что на Черкащине, похожа на сплошное бездорожье. Однако у местных властей нет денег, чтобы отремонтировать, а из госбюджета выделяют мало.
Источник:24 канал
10 километров извилистой трассы проложили еще в прошлом веке. Раньше здесь делали ямочный ремонт, но он уже не помогает. Половина асфальтированной дороги превратилась в грунтовую, а часть асфальта с дороги начала сдвигаться в овраг.
Актуально Чрезвычайная ситуация объектного уровня: назвали вероятную причину обрушения моста на Львовщине
Почему дорогу нужно отремонтировать
Проблемная трасса соединяет Холодный Яр с Кировоградщиной, ею ездят туристы на отдых и экскурсии. Холодный Яр имеет большой потенциал, ведь это место занимает первенство в Украине по количеству уникальных объектов.
Дорога покрыта глубокими ямами / Фото 24 канала
Местные жители неоднократно обращались в сельсовет. Однако там объяснили, что дорога не включена в программу ямочного ремонта в 2021 году. Такой ремонт предусматривают в 2022 году.
Дорога соединяет 2 области / Фото 24 канала
Где взять деньги на ремонт дороги
В областной администрации считают, что туристов заманивать надо, но дорога заманчивой еще не станет. Ведь проект есть, а вот денег – нет.
Игорь Демиденко – руководитель областного отдела дорожного хозяйства / Фото 24 канала
Как пояснил руководитель областного отдела дорожного хозяйства Игорь Демиденко, государством финансируется примерно 5% от потребности. Он заверил, что финансирование из государственного бюджета на дороги местного значения очень незначительно.
Дорога в Холодный Яр нуждается в ремонте: смотрите сюжет 24 канала
Поделиться новостью