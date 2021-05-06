Дорога в Холодный Яр, что на Черкащине, похожа на сплошное бездорожье. Однако у местных властей нет денег, чтобы отремонтировать, а из госбюджета выделяют мало.

10 километров извилистой трассы проложили еще в прошлом веке. Раньше здесь делали ямочный ремонт, но он уже не помогает. Половина асфальтированной дороги превратилась в грунтовую, а часть асфальта с дороги начала сдвигаться в овраг.

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Почему дорогу нужно отремонтировать

Проблемная трасса соединяет Холодный Яр с Кировоградщиной, ею ездят туристы на отдых и экскурсии. Холодный Яр имеет большой потенциал, ведь это место занимает первенство в Украине по количеству уникальных объектов.



Дорога покрыта глубокими ямами / Фото 24 канала

Справка. В Холодном Яру можно увидеть казацкую столицу Суботов, тысячелетний дуб Зализняка, поляны уникального подснежника и остатки скифских городищ.

Местные жители неоднократно обращались в сельсовет. Однако там объяснили, что дорога не включена в программу ямочного ремонта в 2021 году. Такой ремонт предусматривают в 2022 году.



Дорога соединяет 2 области / Фото 24 канала

Где взять деньги на ремонт дороги

В областной администрации считают, что туристов заманивать надо, но дорога заманчивой еще не станет. Ведь проект есть, а вот денег – нет.



Игорь Демиденко – руководитель областного отдела дорожного хозяйства / Фото 24 канала

Как пояснил руководитель областного отдела дорожного хозяйства Игорь Демиденко, государством финансируется примерно 5% от потребности. Он заверил, что финансирование из государственного бюджета на дороги местного значения очень незначительно.

Дорога в Холодный Яр нуждается в ремонте: смотрите сюжет 24 канала