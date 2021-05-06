Дорога до Холодного Яру, що на Черкащині, схожа на суцільне бездорожжя. Однак місцева влада не має грошей, щоб відремонтувати її, а з держбюджету виділяють замало.

10 кілометрів звивистої траси поклали ще у минулому столітті. Раніше тут робили ямковий ремонт, але він уже не допомагає. Половина асфальтованої дороги перетворилась на ґрунтову, а частина асфальту з дороги почала зсуватись у яр.

Актуально Надзвичайна ситуація об'єктового рівня: назвали ймовірну причину обвалу мосту на Львівщині

Чому дорогу треба відремонтувати

Проблемна траса сполучає Холодний Яр із Кіровоградщиною, нею їздять туристи на відпочинок та екскурсії. Холодний Яр має великий потенціал, адже це місце займає першість в Україні за кількістю унікальних об'єктів.



Дорога вкрита глибокими ямами / Фото 24 каналу

Довідка. У Холодному Яру можна побачити козацьку столицю Суботів, тисячолітній дуб Залізняка, галявини унікального підсніжника та залишки скіфських городищ.

Місцеві мешканці неодноразово звертались до сільської ради. Однак там пояснили, що дорога не включена у програму ямкового ремонту у 2021 році. Такий ремонт передбачають у 2022 році.



Дорога сполучає 2 області / Фото 24 каналу

Де взяти гроші на ремонт дороги

В обласній адміністрації вважають, що туристів заманювати треба, але дорога принадною ще не стане. Адже проєкт є, а от грошей – немає.



Ігор Демиденко – керівник обласного відділу дорожнього господарства / Фото 24 каналу

Як пояснив керівник обласного відділу дорожнього господарства Ігор Демиденко, державою фінансується приблизно 5% від потреби. Він запевнив, що фінансування з державного бюджету на дороги місцевого значення дуже незначне.

Дорога до Холодного Яру потребує ремонту: дивіться сюжет 24 каналу